تشكيل مباراة نابولي ضد كاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أعلن نادي نابولي الإيطالي عن تشكيله الرسمي، لمواجهة فريق كاراباج أجدام الأذربيجاني، التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويعاني نابولي من إصابات عديدة التي أثرت على الفريق خلال الفترة الماضية، حيث يغيب عن مواجهة كاراباج أجدام كلا من أندري فرانك زامبو أنجيسا، بيلي جيلمور، كيفن دي بروين، ليوناردو سبينازولا وروميلو لوكاكو.

تشكيل نابولي أمام كاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا

جاء تشكيل نابولي أمام كاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا كالتالي: ميلينكوفيتش سافيتش؛ بويكيما، رحماني، بونجونور؛ دي لورينزو، لوبوتكا، ماكتوميناي، ماتياس أوليفيرا؛ ديفيد نيريس، نواه لانج؛ هويوندل.

تشكيل كاراباج أجدام ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

فيما ضم تشكيل كاراباج أجدام ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا كلا من كوتشالسكي؛ سيلفا، مصطفى زاده، مدينا، جافارجولييف؛ بيدرو بيكالهو، يانكوفيتش؛ لياندرو أندرايدي، زوبير، أدادي؛ دوران.

عمر مرموش يقود مانشستر سيتي أمام ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا

فيما يستضيف ملعب "الاتحاد" مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، مرحلة الدوري.

وعاد النجم المصري عمر مرموش للتشكيل الأساسي لمان سيتي في مباراة اليوم باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

تشكيل مانشستر سيتي أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، عبد القادر خوسانوف، ناثان آكي، ريان آيت نوري.

خط الوس: نيكو جونزاليس، تيجاني ريندرز، أوسكار بوب، سافينو.

خط الهجوم: عمر مرموش.

ويمتلك مانشستر سيتي 10 نقاط، حيث يحتل المركز الرابع في جدول البطولة في الوقت الحالي، بينما يمتلك باير ليفركوزن 5 نقاط ويتواجد في المركز الحادي والعشرين.

ويأمل مانشستر سيتي أن يواصل سلسلة اللا هزيمة في دوري أبطال أوروبا ذلك الموسم، بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة، حيث يستهدف تحقيق الفوز اليوم للاقتراب من التأهل المباشر.

موعد مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد باير ليفركوزن اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

