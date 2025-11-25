بث مباشر، الحصر العددي في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

بدأت عمليات الحصر العددي للأصوات داخل لجان الفرز في محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث ينقل موقع فيتو بثًا مباشرًا للحظات الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات من داخل اللجان العامة والفرعية.

المحافظات المشمولة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

تشمل المرحلة الثانية عددًا من المحافظات الكبرى، من بينها:

القاهرة – القليوبية – الدقهلية – الغربية – كفر الشيخ – دمياط – شمال سيناء – جنوب سيناء – المنوفية – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس.

بدء الفرز فور إغلاق لجان المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب

وتم غلق صناديق الاقتراع في تمام التاسعة مساءً، لتبدأ بعدها مباشرة عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، ليتم الإعلان الأولي عن الأرقام من خلال رؤساء اللجان ومندوبي المرشحين بعد تجميع الأصوات، والبث المباشر يعرض لحظات الفرز، ومتابعة نسب المشاركة، والحصر العددي للأصوات داخل اللجان الانتخابية.

ترقب شعبي وإعلامي لنتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

وتشهد الساعات القادمة حالة من الترقّب بين المواطنين والمرشحين والكتل الانتخابية، انتظارًا لما تسفر عنه صناديق الانتخابات، في واحدة من أكثر الجولات الانتخابية حسمًا وأهمية.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.. وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وسط استعدادات مكثفة أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الثانية تشمل 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تبلغ 34 مليونًا و611 ألف ناخب، وأوضح أن 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدًا بالنظام الفردي، مؤكدًا جاهزية اللجان الكاملة لاستقبال الناخبين وسير العملية الانتخابية وفق أعلى مستويات التنظيم.



وعرض بنداري خريطة توزيع اللجان، مشيرًا إلى أن القاهرة تضم 724 لجنة فرعية، والقليوبية 500 لجنة، بينما تتصدر كفر الشيخ المحافظات في عدد اللجان بـ 1040 لجنة فرعية، مما يعكس الحجم اللوجستي الكبير لهذه المرحلة من الانتخابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.