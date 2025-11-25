الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
أخبار مصر

إقبال كثيف على لجان عين شمس في انتخابات مجلس النواب (صور)

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2025، شهدت لجنة مدرسة الخنساء بمنطقة عين شمس، إقبالًا كبيرًا من الناخبين خلال الساعات الأخيرة قبل ساعات قليلة من غلق باب التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وسط أجواء تنظيمية مميزة وتيسيرات واضحة لتسهيل عملية الاقتراع، خاصة لكبار السن والمشاركين لأول مرة.

 

ورصدت عدسة فيتو إقبالا كثيفا من الرجال والسيدات قبل ساعات قليلة من غلق باب التصويت وهو ما يعكس حرص المواطنين على المشاركة في العرس الديمقراطي.

 

تضم المرحلة الثانية من الانتخابات محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.. وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وسط استعدادات مكثفة أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.


وكشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الثانية تشمل 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تبلغ 34 مليونًا و611 ألف ناخب، وأوضح أن 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدًا بالنظام الفردي، مؤكدًا جاهزية اللجان الكاملة لاستقبال الناخبين وسير العملية الانتخابية وفق أعلى مستويات التنظيم.


وعرض بنداري خريطة توزيع اللجان، مشيرًا إلى أن القاهرة تضم 724 لجنة فرعية، والقليوبية 500 لجنة، بينما تتصدر كفر الشيخ المحافظات في عدد اللجان بـ 1040 لجنة فرعية، مما يعكس الحجم اللوجستي الكبير لهذه المرحلة من الانتخابات.

مجلس النواب انتخابات مجلس النواب عين شمس

