الوطنية للانتخابات تحدد شروط وصلاحيات حضور الفرز واستلام المحاضر

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات شروط من لهم حق حضور الفرز واستلام الحصر العددى باللجان الفرعية.

اللجنة العليا للانتخابات ترسل رسالة للقضاة المشرفين على الانتخابات

وأرسلت اللجنة العليا للانتخابات رسالة للقضاة المشرفين على الانتخابات، بضرورة توفر تلك الشروط فيمن لهم حق صلاحيات حضور الفرز واستلام المحاضر.

وذكرت الهيئة أنه لابد من توافر التوكيل العام الصادر عن المرشح نفسه أو وكيله مثبت فيه صلاحيات حضور الفرز واستلام الحصر العددي، حتى لو لم ينص فيه على الاستلام، وله في هذه الحالة أن يحضر ويتم إثباته بمحضر إجراءات الفرز، ويحصل على نسخة من الحصر العددي، وتثبت بيانات التوكيل.

كذلك التوكيل الخاص: الصادر عن المرشح أو وكيله ويخص حضور الفرز باللجنة الفرعية واستلام نسخة من الحصر العددي.

وله في هذه الحالة أن يحضر أعمال الفرز ويحصل على النسخة، ويرفق التوكيل بمحضر إجراءات الفرز

