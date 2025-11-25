زيلينسكي يعلن تقليص عدد بنود خطة السلام الأوكرانية والبيت الأبيض يتحدث عن نقطتي خلاف

18 حجم الخط

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس الاثنين، أنه تم تقليص عدد بنود خطة السلام الأوكرانية بعد اجتماع جنيف.



قال زيلينسكي في خطاب مُصور: "بعد اجتماع جنيف تقلص عدد النقاط، ولم تعد 28".

وأضاف: "في الواقع، عُقدت اجتماعات طوال يوم أمس، كان العمل شاقا ودقيقا للغاية".

وأكد زيلينسكي أنه سيناقش "الجوانب الحساسة" للخطة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم يُحدد زيلينسكي موعد الاجتماع مع الرئيس الأمريكي.

وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين في جنيف أن الطرفين قد أحرزا تقدما خلال المشاورات وأنهما يعملان على إجراء تعديلات على خطة تسوية الأزمة في أوكرانيا.

كما قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت، الاثنين، إن واشنطن وكييف أجرتا محادثات مثمرة بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، مضيفة أنه لا تزال هناك "نقطتا خلاف فقط".

ووفقًا لـ"رويترز" أضافت ليفيت لبرنامج "ذا ستوري" الذي تبثه قناة فوكس نيوز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفائل إزاء إمكان التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وفي وقت سابق الأحد، قال المفاوض الأوكراني رستم عمروف إن المسوّدة الجديدة للخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا تتضمن معظم "الأولويات الأساسية" لكييف، وذلك بعد عقد بضع جولات تفاوض في جنيف.

وأكد عمروف "النسخة الحالية من الوثيقة، رغم أنها ما زالت في مراحل الموافقة النهائية، تعكس بالفعل معظم الأولويات الأساسية لأوكرانيا".



كما صرح فلاديمير زيلينسكي بأن اللقاءات بين الوفد الأوكراني والشركاء الأوروبيين والوفد الأمريكي قد بدأت في سويسرا لمناقشة الخطوات الآيلة إلى إنهاء الصراع.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت سابقا، نقلا عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن ممثلي واشنطن وكييف يسعون خلال المفاوضات في جنيف إلى الاتفاق على التفاصيل النهائية لمشروع الخطة الأمريكية لتسوية النزاع.

وفي 22 نوفمبر الجاري، أعرب قادة دول الاتحاد الأوروبي عن عدم موافقتهم على عدد من نقاط هذا المشروع وعن الحاجة إلى إعادة صياغته. ونقلت صحيفة "بيلد"، نقلا عن مصادر خاصة، أن حكومة ألمانيا تشعر بقلق بالغ إزاء مبادرة الولايات المتحدة وبدأت العمل على تدابير دبلوماسية مضادة.

