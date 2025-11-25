الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ الغربية: غرفة العمليات في حالة انعقاد دائم لمتابعة التصويت بانتخابات النواب

محافظ الغربية
محافظ الغربية
تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، انتظام  سير العملية الانتخابية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة الغربية بالتزامن مع فتح اللجان أبوابها لاستقبال المواطنين في ثاني أيام التصويت لانتخابات مجلس النواب 2025.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، واللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة.

واطلع المحافظ على تقارير غرفة العمليات المركزية المرتبطة إلكترونيا بجميع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن لمتابعة انتظام العمل داخل 654 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا على مستوى المحافظة لخدمة 3,658,896 ناخبًا وتقييم معدلات الإقبال إلى جانب التأكد من توافر كافة التيسيرات للناخبين لا سيما كبار السن وذوي الهمم.

وأكد اللواء الجندي خلال المتابعة أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد القصوى منذ الساعات الأولى وأن مركز السيطرة يعمل على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات مع استمرار التنسيق اللحظي بين كافة الجهات التنفيذية مشيدًا بما شهدته المحافظة من التزام وانضباط وإقبال يعكس الوعي الحقيقي لأبناء الغربية.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بمواصلة الجولات الميدانية داخل اللجان وتكثيف التواجد في محيطها ومتابعة الالتزام بالخدمات اللوجستية والاطمئنان على راحة الناخبين وسهولة وصولهم إلى مقار التصويت.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن المشاركة في هذا الاستحقاق تعبير صادق عن الانتماء للوطن موجها التحية للمواطنين الذين أظهروا في اليوم الأول أروع الأمثلة في الوعي الوطني وداعيا جموع أبناء الغربية إلى استكمال هذا المشهد الحضاري بالتوجه إلى لجانهم والإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

 

إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في  في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

 

ويشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

 

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وتواصل اللجان الانتخابية  استقبال الناخبين في  انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025،  داخل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

 

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحا، وقائمة بعدد 102 مرشحين.

 

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

