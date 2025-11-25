زحام كبير في لجان دمياط خلال الفترة المسائية بانتخابات مجلس النواب (صور)

18 حجم الخط

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة دمياط زحامًا ملحوظًا خلال الفترة المسائية لثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس النواب، حيث توافد المواطنون بكثافة للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء يسودها الحرص على المشاركة في العملية الديمقراطية.

تنافس محتدم بين المرشحين في الدائرتين الأولى والثانية



وتشهد دمياط خلال هذا الاستحقاق تنافسًا قويًا في الدائرة الأولى والدائرة الثانية، في ظل خوض 38 مرشحًا السباق البرلماني على مستوى المحافظة، وهو ما انعكس على حجم الإقبال المتزايد، خاصة مع رغبة المواطنين في اختيار ممثليهم داخل مجلس النواب.

زحام كبير في لجان دمياط خلال الفترة المسائية

حضور شعبي لافت ودعم للمشاركة السياسية



وتؤكد مشاهد الزحام داخل اللجان على وعي أهالي دمياط بأهمية المشاركة، وحرصهم على أداء دورهم الوطني في اختيار نوابهم للفترة التشريعية المقبلة.

