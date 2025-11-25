نيابة العامرية تحقق في مقتل مسن داخل شقته بالإسكندرية

الأربعاء 26 نوفمبر 2025
تباشر نيابة العامرية أول في الإسكندرية، تحقيقات موسعة يجريها المستشار مصطفي الرفاعي وكيل النائب العام لنيابات أول العامرية، في واقعة العثور علي جثة شخص قتل داخل شقته بدائرة القسم وكشف ملابسات الواقعة.

الأهلي ينظم حفلا لاستقبال الوفود المشاركة في البطولة الدولية تحت 16 عاما

نداء الكنانة 1، قصة بيان ضد مصر استعان به ترامب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بالعثور علي جثة مسن داخل شقته بمنطقة أبو تلات دائرة قسم أول العامرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول العامرية إلى محل البلاغ.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المجني عليه مسن في العقد السادس من عمره، وأن الجثة في حالة تعفن، وأن جريمة القتل حدثت منذ أيام، عندما حاول نجل شقيق المسن الاتصال به ولم يجب، فذهب للاطمئنان عليه وعندما  فتح الباب شاهد المجني عليه ملقى علي الأرض، فأبلغ الشرطة.


تفاصيل مقتل مسن علي يد عاطل


وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل مقيم بدائرة كرموز، وأنه تعرف علي المجني عليه قبل الواقعة بأيام، وطلب منه المجني عليه الذهاب معه لممارسة الرذيلة، وقرر المتهم الذهاب في وقت آخر، بعد أن فكر في سرقته، وأنه حدث بينهما خلاف علي إثره قام المتهم بطعن المجني عليه، بسلاح أبيض وإصابته، واستولي علي مفتاح سيارته وفر هاربا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

