نيابة العامرية تحقق في مقتل مسن داخل شقته بالإسكندرية

تباشر نيابة العامرية أول في الإسكندرية، تحقيقات موسعة يجريها المستشار مصطفي الرفاعي وكيل النائب العام لنيابات أول العامرية، في واقعة العثور علي جثة شخص قتل داخل شقته بدائرة القسم وكشف ملابسات الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بالعثور علي جثة مسن داخل شقته بمنطقة أبو تلات دائرة قسم أول العامرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول العامرية إلى محل البلاغ.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المجني عليه مسن في العقد السادس من عمره، وأن الجثة في حالة تعفن، وأن جريمة القتل حدثت منذ أيام، عندما حاول نجل شقيق المسن الاتصال به ولم يجب، فذهب للاطمئنان عليه وعندما فتح الباب شاهد المجني عليه ملقى علي الأرض، فأبلغ الشرطة.



تفاصيل مقتل مسن علي يد عاطل



وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل مقيم بدائرة كرموز، وأنه تعرف علي المجني عليه قبل الواقعة بأيام، وطلب منه المجني عليه الذهاب معه لممارسة الرذيلة، وقرر المتهم الذهاب في وقت آخر، بعد أن فكر في سرقته، وأنه حدث بينهما خلاف علي إثره قام المتهم بطعن المجني عليه، بسلاح أبيض وإصابته، واستولي علي مفتاح سيارته وفر هاربا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

