الائتلاف المصري: تزايد حركة نقل الناخبين إلى محيط اللجان في المناطق الريفية

18 حجم الخط

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية خلال الساعات المتوسطة من اليوم الثاني للتصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وجود حركة نشطة لوسائل النقل الجماعي داخل عدد من القرى والمراكز، خاصة في المحافظات ذات الطابع الريفي والكثافة السكانية العالية.

وقال الائتلاف: إن محيط اللجان الفرعية شهد توافد مجموعات من الناخبين عبر سيارات ميكروباص ودراجات نارية وسيارات “توك توك” تقل أعدادًا متفاوتة من المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.



وأظهرت المتابعات الميدانية للائتلاف أن هذه التحركات الجماعية تمت بصورة منتظمة في عدة دوائر بمحافظات الشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية، حيث لوحظ قيام بعض العائلات وروابطها الاجتماعية بتنظيم انتقالات مشتركة إلى مقار الاقتراع، وهو نمط يتكرر في العمليات الانتخابية داخل المجتمعات الريفية التي تعتمد على المشاركة الجماعية والتحرك المتزامن لأفراد الأسرة والجيرة.



كما سجل الائتلاف وجودًا لافتًا لسيارات نقل صغيرة تقل مجموعات من السيدات وكبار السن في عدد من القرى بمحافظة القليوبية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤقت في الكثافات أمام بعض اللجان خلال فترات متعاقبة، قبل أن تعود الحركة إلى معدلاتها الطبيعية.

ولم ترصد فرق المتابعة أي مظاهر توجيه مباشر للناخبين داخل نطاق اللجان الفرعية، إذ اقتصرت التحركات على عمليات نقل فقط دون ممارسات دعائية في محيط الحرم الانتخابي.



وفي السياق ذاته، لوحظ اعتماد بعض القرى على سيارات ميكروباص مملوكة لأبناء القرية أو مستأجرة بشكل جماعي، بهدف تسهيل انتقال الناخبين الذين يقطنون أطراف القرى أو المناطق الزراعية البعيدة عن الكتلة السكانية، بما يعكس طبيعة الحراك الاجتماعي المرتبط بالتصويت في المجتمعات الريفية.



وأكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية أن حركة النقل الجماعي للناخبين — طالما تمت خارج نطاق الحرم الانتخابي ودون أي شكل من أشكال التوجيه أو الضغط — تمثل نمطًا اجتماعيًا معتادًا داخل العمليات الانتخابية في القرى، وتعكس رغبة مجتمعية في المشاركة، خاصة للفئات التي تجد صعوبة في الوصول إلى اللجان بمفردها.



ويواصل الائتلاف متابعة هذا النمط وغيره من الظواهر المؤثرة في البيئة الانتخابية خلال الساعات المتبقية من يوم التصويت، على أن يتم إدراجها ضمن التقرير التحليلي الختامي لليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.