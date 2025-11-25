نداء الكنانة 1، قصة بيان ضد مصر استعان به ترامب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

18 حجم الخط

نداء الكنانة 1، أشارت مصادر إعلامية إلى أن بيان نداء الكنانة، الذي أصدرته جماعة الإخوان المسلمين ضد مصر عام 2015، كان أحد الأسباب التي دفعت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للتفكير في إدراج الجماعة منظمة إرهابية.

قرار ترامب بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

ولفتت، إلى أن قرار ترامب بالبدء فى تصنيف فروع من جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، بدأ منذ عشرة أعوام سابقة، وشرع حينها الجمهوريون خلال ولاية ترامب الأولى، فى دراسة مسألة التصنيف الإرهابي للإخوان، واقترحوا مشروعي قانون بهذا الشأن.

وكان بيان نداء الكنانة الصادر عام 2015، صدر فى بداية الأمر عن مؤتمر عقد فى مدينة أسطنبول التركية لعدد من الكيانات الدولية المحسوبة على التنظيم، ثم صدقت عليه الجماعة ودعت فيه إلى مقاومة السلطات المصرية بكافة الأشكال واستهداف المصالح المحلية والأجنبية.

تداعيات تصنيف الإخوان منظمة إرهابية

وفى سياق تعليقه على قرار ترامب بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، لقناة "العربية" السعودية: إن القرار سيؤدي لمصادرة أموال وممتلكات ضخمة وملاحقات قانونية واسعة للمنتمين، وعقوبات صارمة قد تصل إلى السجن لعقود.

مقر جماعة الإخوان فى المقطم، فيتو

وأوضح، أن القانون الأمريكى يفرض عقوبات صارمة على المنظمات المصنفة إرهابية، مشيرا إلى أنه يمنح السلطات صلاحيات استثنائية واسعة للتعامل مع هذه المنظمات، تشمل التجميد الفوري لجميع الأصول والمصادرة والملاحقة الجنائية.

وبين، أن القانون الأمريكى يلزم بتجميد فوري لجميع الحسابات المصرفية والعقارات والاستثمارات والممتلكات العقارية والمنقولة، والأسهم والسندات وجميع الأصول المالية المرتبطة بالجماعة أو بأعضائها البارزين.

ملاحقة الإخوان وفق القانون الأمريكى بعد التصنيف الإرهابي

ولفت الخبير القانوني، إلى أن الملاحقة ستشمل جميع المنتمين لجماعة الإخوان، خاصة أن القانون الأمريكى يجرم عضوية المنظمات الإرهابية ويعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة قد تصل لعقدين من الزمن حتى لو لم يرتكب الشخص أي عمل إرهابي مباشر.

وأوضح أن "من يثبت انتماؤه للجماعة سيواجه عقوبات متعددة، تشمل السجن من 10 إلى 20 سنة للعضوية النشطة والغرامات المالية الضخمة والترحيل الفوري لغير الأمريكيين وسحب الإقامات والجنسيات الممنوحة وإدراج الأسماء على قوائم الإرهاب الدولية والمنع من السفر للولايات المتحدة أو دول حليفة.

اقرأ أيضا:

وتابع أستاذ القانون، أن من يقدم دعما ماليا أو لوجستيا لـ جماعة الإخوان سيعاقب بنفس القسوة، ولفت إلى أن المحامين والمستشارين الذين يعملون لصالح الإخوان معرضون للملاحقة أيضًا، مشيرًا إلى أن تقديم المشورة القانونية أو المالية لمنظمة إرهابية يعتبر تقديم دعم مادي ويعاقب عليه القانون الأمريكى، ومن ثبت ارتكابه لأعمال عنف أو تفجيرات أو تخطيط لهجمات باسم الجماعة سيواجهون أحكاما بالسجن المؤبد أو حتى الإعدام في الحالات الخطيرة.

اقرأ أيضا:

وحول التداعيات خارج الولايات المتحدة، أوضح أن التصنيف الأمريكى على سيؤثر على وضع الجماعة عالميًا، فالبنوك والمؤسسات المالية الدولية ستمتنع عن التعامل مع أي حسابات مرتبطة بجماعة الإخوان خوفا من العقوبات الأمريكية.

وأشار إلى أنه من منظور القانون الدولي فإن هذه الإجراءات تتماشى مع الالتزامات الدولية، علاوة على أن قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 يلزم جميع الدول بتجميد أموال المنظمات الإرهابية ومنع تمويلها وملاحقة أعضائها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.