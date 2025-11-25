إقبال متوسط في الساعات الأخيرة لانتخابات النواب بلجنة مدرسة قصر الدوبارة (صور)

18 حجم الخط

شهدت لجان مدرسة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني، إقبالا متوسطا في الساعات الأخيرة ، قبل الإغلاق في اليوم الثاني من التصويت بالمرحلة الثانية لـ الانتخابات البرلمانية 2025.



الانتخابات البرلمانية 2025



واتسمت الساعات الأخيرة من التصويت بمجلس النواب باقبال متوسط من كبار السن، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وتحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير سواتر إضافية وصناديق داخل اللجان ذات الكثافة، فضلًا عن تعزيز التواجد التنظيمي لضمان سلاسة حركة الناخبين، وتجنب التكدسات، بما يضمن عملية اقتراع ميسرة وآمنة.

وكان الإقبال من كبار السن ملحوظًا منذ الصباح الباكر، حيث تُعد من الفئات الأكثر حرصًا على ممارسة حقها الدستوري والمشاركة في الاستحقاق النيابي.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، داخل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحا، وقائمة بعدد 102 مرشحين.

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

خريطة توزيع اللجان الانتخابية في المحافظات

وجاءت محافظة القاهرة في مقدمة المحافظات من حيث عدد الناخبين، بإجمالي 8 ملايين و621 ألفًا و305 ناخبين موزعين على 334 لجنة فرعية وتضم 19 دائرة فردية

تلتها محافظة الشرقية بإجمالي 4 ملايين و905 آلاف و724 ناخبًا، وألف و40 لجنة فرعية، و9 دوائر فردية.

