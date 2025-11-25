استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بالقليوبية (صور)

18 حجم الخط

استمر توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب 2025 بمدرسة الشهيد علاء عزت الخصوص مدرسة الشهيد عزت القليوبية.

محافظ القليوبية يتابع جاهزية اللجان العامة للفرز بـ6 لجان على مستوى المحافظة

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، أعمال تجهيز واستعداد 6 لجان عامة للفرز بمراكز ومدن بنها وطوخ وشبرا الخيمة والخانكة وشبين القناطر وقليوب، وذلك في إطار خطة المحافظة لضمان انتظام واستقرار مراحل العملية الانتخابية حتى الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان النتائج.

وأكد المحافظ أن جميع اللجان العامة جاهزة تمامًا لبدء أعمال الفرز فور انتهاء عملية التصويت، موضحًا أن المحافظة استكملت كافة التجهيزات الفنية واللوجستية داخل المقار، بما يشمل الإضاءة، ومناطق الانتظار، ومسارات دخول القضاة وأطقم العمل، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية لتأمين اللجان العامة وضمان سير العمل دون أي معوقات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرف العمليات في المدن والمراكز، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لضمان المتابعة المستمرة والتعامل مع أي مستجدات، مؤكدًا أن المحافظة تعمل وفق خطة منظمة لضمان سير عملية الفرز في أجواء آمنة ومنضبطة.

وشدد المحافظ على الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مقار اللجان العامة، مؤكدًا أن جاهزية اللجان تأتي نتيجة استعدادات مكثفة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الدستوري في أفضل صورة.

إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

ويشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، داخل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحا، وقائمة بعدد 102 مرشحين.

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

و فتحت اللجان الانتخابية، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

ويشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، داخل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحا، وقائمة بعدد 102 مرشحين.

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

اقبال علي لجان الخصوص بالقليوبية،فيتو

اقبال علي لجان الخصوص بالقليوبية،فيتو

اقبال علي لجان الخصوص بالقليوبية،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.