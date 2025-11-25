الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
تفاصيل لقاء محافظ القاهرة والشيخ علي جمعة

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة د. علي جمعة عضو لجنة كبار العلماء والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون في مجال المشاركة المجتمعية في جهود التنمية في مختلف المجالات بمحافظة القاهرة من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

محافظ القاهرة يتفقد عددًا من اللجان الانتخابية (صور)

محافظ القاهرة: غرفة العمليات المركزية لم تتلق شكاوى بشأن العملية الانتخابية (صور)

وثمن محافظ القاهرة خلال اللقاء دور مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن المجتمع المدني شريك فاعل في عمليات التنمية والتطوير التي تجري على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن أساس النجاح في الإدارة المحلية يأتي من القدرة على تفعيل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني.

وأكد محافظ القاهرة ترحيب المحافظة بأي أفكار تسهم في رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

