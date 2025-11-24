محافظ القاهرة يتفقد عددا من اللجان الانتخابية (صور)

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب، تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، محيط عدد من اللجان الانتخابية بالقاهرة لمتابعة سير العملية الانتخابية، والاطمئنان على توافر جميع التيسيرات التي تمكّن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وشملت جولة محافظ القاهرة المرور على محيط مدرسة قصر الدوبارة بالقصر العيني، ومدرسة كلية الفنون الجميلة بالزمالك، بالإضافة إلى مدرسة موسي بن نصير بحي روض الفرج.

انتخابات مجلس النواب 2025

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية.

وحرص محافظ القاهرة خلال جولته على التأكد من توافر كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم دون معوقات وخاصة توافر كراسي متحركة لكبار السن ومبردات المياه والمراوح ومظلات لحماية الناخبين من الشمس.

كما حرص محافظ القاهرة على تفقد محيط اللجان الانتخابية للتأكد من عدم وجود أي إشغالات او مخلفات أو صناديق قمامة او سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة بها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن ٨٢.٦% من سكان القاهرة لهم حق التصويت ،حيث يبلغ عدد الناخبين فى القاهرة حوالي ٨٦٢١٣٠٥ ناخبين من إجمالى١٠٤٢٧٠٣٠ مواطنا طبقًا لآخر تعداد موزعين علي ١٩ لجنة عامة، بها ٧٢٤ لجنة فرعية داخل ٣٣٤ مركزا انتخابيا، يتنافس فيها المرشحون على ٦٢ مقعدًا منها ٣١ مقعدا فرديا، و٣١ مقعدا فى القائمة.

وأكد محافظ القاهرة أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم وهادئ داخل مختلف اللجان، وسط إجراءات تنظيمية مشددة تضمن الانسيابية الكاملة لحركة المواطنين، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة، ولم تتلق أى شكاوى حتى الآن.

