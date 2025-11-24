محافظ القاهرة: غرفة العمليات المركزية لم تتلق شكاوى بشأن العملية الانتخابية (صور)

18 حجم الخط

أدلى د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة بصوته في انتخابات مجلس النواب بلجنة مدرسة القناة بزهراء المعادي.

انتخابات مجلس النواب

وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية تتابع عملية استقبال الناخبين والبالغ عددهم نحو ٨٦٢١٣٠٥ ناخبين موزعين على ١٩ لجنة عامة بها ٧٢٤ لجنة فرعية داخل ٣٣٤ مركزًا انتخابيًّا.

وأكد محافظ القاهرة عقب إدلائه بصوته أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًّا على كل مصري ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.

وأشار محافظ القاهرة إلى انتظام العمل بجميع اللجان، مضيفًا أن العملية الانتخابية تسير بيسر دون أى معوقات، وأن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أى بلاغات عن تعطل العملية الانتخابية.

وأكد محافظ القاهرة أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

