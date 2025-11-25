باحثة بمرصد الأزهر توضح أسباب العنف ضد المرأة وسبل مواجهته (فيديو)

18 حجم الخط

تحدثت شيماء سيد الباحثة بـ مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عن أسباب انتشار العنف ضد المرأة، قائلة إن من أسباب العنف ضد المرأة يرجع إلى نشأة الطفل، فقد يكون الرجل منذ صغره لم يعتد على احترام المرأة.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": " أن من أسباب انتشار العنف ضد المرأة سوء التربية، إلى جانب سوء الأوضاع الاقتصادية، فقد يلجأ الزوج إلى تفريغ شحنة الغضب التى يعاني منها فى زوجته بالعنف".



وأرجعت أسباب انتشار العنف ضد المرأة إلى بعض المشاكل النفسية والاجتماعية وغيرها، موضحة أن المرأة يجب أن تكون على دراية بحقوقها وواجباتها، ولا يجوز الحديث معها عن الواجبات المطلوبة منها دون حقوقها.



واستندت إلى حديث الرسول صلي الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: " أوصني "، قال: (لا تغضب)، فردّد، قال: (لا تغضب) رواه البخاري.



