أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على زيسكو

قال أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك، إنه يشكر جماهير النادي على تكريمهم للكابتن الراحل محمد صبري، مضيفا أن فريقه كان بإمكانه حسم مباراة زيسكو الزامبي التي أقيمت اليوم خلال الشوط الأول.

وأضاف: "الأداء في الشوط الثاني لم يكن على أفضل مستوى والتحولات لم تتم بالشكل المطلوب، كما أن اللاعبين الدوليين عادوا للتدريبات قبل المباراة بفترة قصيرة".



وواصل: "محمود جهاد عاد للفريق بعد غياب لمدة 7 أشهر وتم استبداله لحمايته، خاصة وأنه حصل على بطاقة صفراء، وبعد نزوله كان اللعب مفتوح بشكل أكبر وكان يحتاج لمعدلات جري أكثر واللاعب عائد من إصابة، ولذلك تم استبداله للحفاظ عليه، حتى لا نخسره".



وواصل: "لاعبو المنتخب انضموا لتدريبات الفريق قبل شيكو بانزا بيوم، واللاعب تأخر في العودة بسبب وفاة شقيقه، والجهاز الفني تأكد من ذلك من المدير الفني لمنتخب أنجولا، وفي لقاء اليوم كنا في حاجة للثلاث نقاط في بداية مشوار دور المجموعات".



وأضاف عبد الرؤوف: "علاقتي بجميع اللاعبين جيدة، وأتحدث معهم باستمرار، وسيف جعفر لاعب كبير ومهم وكان خارج قائمة مباراة اليوم لوجهة نظر فنية، ولا أستطيع أن أرضي الجميع في اختياراتي".



وتابع المدير الفني: "سنقيم حالة المصابين قبل مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبل، وسنعمل على الحلول في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق، وفي وسط الظروف التي نعمل فيها علينا أن نضع شخصية الزمالك في حساباتنا".



وأضاف: "غياب محمد السيد عن المباراة بسبب وجهة نظر الإدارة بسبب عدم حسم ملف التجديد، وعلى المستوى الفني أقدر اللاعب جيدًا".



وواصل: "أنا مقتنع جدًا بشيكو بانزا على المستوى الفني، ولا يوجد وقت أمامي لعلاج الأخطاء والعمل بشكل فردي مع اللاعبين، ولا توجد أنانية من اللاعبين في الملعب"، موضحا: "لا يوجد بديل في الفريق خلال لقاء زيسكو لأحمد فتوح، وقمنا بعلاج الثغرة التي تعرض لها الفريق من الجبهة اليسرى في الشوط الثاني".

الزمالك يفوز على زيسكو

وحقق الزمالك فوزا صعبا على زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت، مساء أمس الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

سجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك في شباك زيسكو يونايتد الزامبي في الدقيقة 42.

وبهذه النتيجة يحصد الزمالك أول 3 نقاط في الكونفدرالية ويتساوى مع المصري البورسعيدي، بينما يبقى زيسكو وكايزر تشيفز بدون نقاط بعد انتهاء الجولة الأولى.

تشكيل الزمالك ضد زيسكو الزامبي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد شريف – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وبارون أوشينج ومحمود جهاد وعبد الحميد معالي وعبد الله السعيد وآدم كايد وشيكو بانزا وعدي الدباغ وعمرو ناصر.

تشكيل زيسكو أمام الزمالك

حراسة المرمى: فيليب ساكوتا.

خط الدفاع: ديفيد سيموكوندا، سولمون سكالا، كاباسو تشونجو، أبراهام سيانكومبو.

خط الوسط: فيتاليس جانتر، ليونارد مولينجا، شيمي مايمبي، ليندو ميكتونا.

خط الهجوم: فريدي كوابلان، بينديكت تشيبشي.



