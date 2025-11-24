الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على زيسكو

عبد الرؤوف، فيتو
عبد الرؤوف، فيتو
18 حجم الخط

قال أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك، إنه يشكر جماهير النادي على تكريمهم للكابتن الراحل محمد صبري، مضيفا أن فريقه كان بإمكانه حسم مباراة زيسكو الزامبي التي أقيمت اليوم خلال الشوط الأول.

وأضاف: "الأداء في الشوط الثاني لم يكن على أفضل مستوى والتحولات لم تتم بالشكل المطلوب، كما أن اللاعبين الدوليين عادوا للتدريبات قبل المباراة بفترة قصيرة".


وواصل: "محمود جهاد عاد للفريق بعد غياب لمدة 7 أشهر وتم استبداله لحمايته، خاصة وأنه حصل على بطاقة صفراء، وبعد نزوله كان اللعب مفتوح بشكل أكبر وكان يحتاج لمعدلات جري أكثر واللاعب عائد من إصابة، ولذلك تم استبداله للحفاظ عليه، حتى لا نخسره".


وواصل: "لاعبو المنتخب انضموا لتدريبات الفريق قبل شيكو بانزا بيوم، واللاعب تأخر في العودة بسبب وفاة شقيقه، والجهاز الفني تأكد من ذلك من المدير الفني لمنتخب أنجولا، وفي لقاء اليوم كنا في حاجة للثلاث نقاط في بداية مشوار دور المجموعات".


وأضاف عبد الرؤوف: "علاقتي بجميع اللاعبين جيدة، وأتحدث معهم باستمرار، وسيف جعفر لاعب كبير ومهم وكان خارج قائمة مباراة اليوم لوجهة نظر فنية، ولا أستطيع أن أرضي الجميع في اختياراتي".


وتابع المدير الفني: "سنقيم حالة المصابين قبل مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبل، وسنعمل على الحلول في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق، وفي وسط الظروف التي نعمل فيها علينا أن نضع شخصية الزمالك في حساباتنا".


وأضاف: "غياب محمد السيد عن المباراة بسبب وجهة نظر الإدارة بسبب عدم حسم ملف التجديد، وعلى المستوى الفني أقدر اللاعب جيدًا".


وواصل: "أنا مقتنع جدًا بشيكو بانزا على المستوى الفني، ولا يوجد وقت أمامي لعلاج الأخطاء والعمل بشكل فردي مع اللاعبين، ولا توجد أنانية من اللاعبين في الملعب"، موضحا: "لا يوجد بديل في الفريق خلال لقاء زيسكو لأحمد فتوح، وقمنا بعلاج الثغرة التي تعرض لها الفريق من الجبهة اليسرى في الشوط الثاني".

الزمالك يفوز على زيسكو

وحقق الزمالك فوزا صعبا على زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت، مساء أمس الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

سجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك في شباك زيسكو يونايتد الزامبي في الدقيقة 42.

وبهذه النتيجة يحصد الزمالك أول 3 نقاط في الكونفدرالية ويتساوى مع المصري البورسعيدي، بينما يبقى زيسكو وكايزر تشيفز بدون نقاط بعد انتهاء الجولة الأولى.

تشكيل الزمالك ضد زيسكو الزامبي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد شريف – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وبارون أوشينج ومحمود جهاد وعبد الحميد معالي وعبد الله السعيد وآدم كايد وشيكو بانزا وعدي الدباغ وعمرو ناصر.

تشكيل زيسكو أمام الزمالك

حراسة المرمى: فيليب ساكوتا.

خط الدفاع: ديفيد سيموكوندا، سولمون سكالا، كاباسو تشونجو، أبراهام سيانكومبو.

خط الوسط: فيتاليس جانتر، ليونارد مولينجا، شيمي مايمبي، ليندو ميكتونا.

خط الهجوم: فريدي كوابلان، بينديكت تشيبشي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الزمالك وزيسكو مباراة الزمالك وزيسكو نادي الزمالك اخبار الزمالك زيسكو الكونفدرالية

مواد متعلقة

جماهير الزمالك ترفع لافتات لأبرز تصريحات محمد صبري

مشهد مؤثر،ابنا محمد صبري يشهدان تكريم والدهما بالثالثة يمين في مباراة الزمالك وزيسكو (فيديو)

جماهير الزمالك ترتدي تيشرت أسود موحدا حدادا على روح محمد صبري (صور)

بيزيرا والجزيري يقودان هجوم الزمالك أمام زيسكو فى الكونفدرالية

فريق الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية

صلاح مصدق يفسخ عقده مع الزمالك لهذا السبب

موعد مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية والقناة الناقلة

الزمالك يستهل مشواره في مجموعات الكونفدرالية بمواجهة زيسكو

الأكثر قراءة

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

اتحاد الكرة يكشف عن طاقم حكام لقاء بيراميدز والمقاولون في الدوري المصري

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية