ثقافة وفنون

حب من طرف واحد، رحمة محسن تحب العوضي ضمن أحداث "على كلاي"

رحمة محسن والعوضي
رحمة محسن والعوضي
داخل ملهى ليلى تقوم المطربة الشعبية رحمة محسن بتصوير عدد من مشاهد دورها في مسلسل “على كلاي” الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، ومن المقرر أن يتردد “العوضي” على هذا المكان بحكم علاقته بها في العمل.

وخلال أحداث العمل تظهر وهى تحب العوضي من طرف واحد، وتسعى لكسب قلبه، وتساعده في كل ما يريد.

وكان مخرج العمل  محمد عبد السلام، قد قطع اجازة زواجه بعد ثلاثة أيام فقط وعاد للتحضير لمسلسل “علي كلاي”، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، من أجل مواصلة التحضير للعمل، وقام بالتواصل مع عدد من النجوم للمشاركة في بطولة المسلسل والاتفاق على التفاصيل الخاصة بالأدوار التي يعلبوها ضمن أحداث العمل.

مسلسل على كلاي

وبدأ العوضي تصوير أول المشاهد التي جمعته بالفنانة درة، ويارا السكرى وعدد من الفنانين المشاركين في العمل الذى قام بتأليفه محمود حمدان.

أبطال مسلسل على كلاي..

يشارك في العمل كل من: رحمة محسن،عصام السقا،انتصار، ساره بركه، محمود البزاوي، طارق الدسوقي، محمد ثروت، احمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبد الخالق، ريم سامي، عمر رزيق، الشحات مبروك.

