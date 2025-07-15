الأمهات الأكثر تعليمًا يميلون للرفض، دراسة حول معتقدات الأسرة نحو ختان الإناث

رصد الإصدار الجديد لمجلة السكان النصف سنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، عدة دراسات تحليلية ومن ضمنها "اتجاهات ومعتقدات الاسرة المصرية نحو ختان الإناث عام 2021.

رصد اتجاهات ومعتقدات الأسرة المصرية نحو ختان الإناث عام 2021

يُعد ختان الاناث من القضايا الاجتماعية والثقافية المثيرة للجدل حيث تتباين المواقف والاتجاهات نحو هذه الممارسة بناءً على الخلفيات الثقافية والدينية والتعليمية للأسرة المصرية.

تهدف الدراسة إلى تحليل المعتقدات والاتجاهات المتعلقة بختان الإناث، وتأثير العوامل الاجتماعية والثقافية على هذه الظاهرة.

من خلال استخدام منهجية تحليل وصفي مقارن لتقييم آراء واتجاهات أفراد الاسرة المصرية التي تشمل السيدات في العمر(15-49سنة) واللاتي سبق لهن الزواج والشباب من الجنسين في العمر (15-29سنة) لم يسبق لهم الزواج باعتبارهم أمهات واباء المستقبل.



بالإضافة إلى تقديم رؤى تفصيلية يمكن أن تساهم في تطوير سياسات وبرامج أكثر فعالية لمكافحة ختان الإناث وتحقيق تقدم نحو مجتمع يراعى حقوق الإنسان ويعزز صحة ورفاهية الفتيات والنساء.

ومن أهم النتائج التي تم استخلاصها:

1- على الرغم من انخفاض نسبة ختان الاناث إلا أن هناك فروقا بين المناطق الجغرافية حيث سجل ريف الوجه القبلي الأكثر ارتفاعًا، كما لوحظ أن الأمهات والشباب الأكثر تعليمًا يميلون إلى رفض ختان الإناث. التعليم يلعب دورًا حاسمًا في تغيير المعتقدات والسلوكيات.

2- وجد ارتفاع نسبة الذكور الذين لم يسبق لهم الزوج في العمر (15-29) نحو اعتقادهم أن الختان من تعاليم الدين ويزيد من عفة البنات كما يعتقدون ان الأزواج يفضلون زوجاتهم مختنة.



3- ارتفاع نسبة الطاقم الطبي (الأطباء - الممرضين واخرون) القائمين بعملية ختان الاناث بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج (15-49 سنة) والشابات من الاناث في العمر (15-29سنة) ولم يسبق لهن الزواج في الحضر عن الريف. حيث بلغت النسبة (48.1%) بالحضر مقابل (44.3%) في الريف للسيدات في العمر (15-49سنة) بينما بلغت نسبة الشابات في العمر (15-29سنة) (82.3%) بالحضر مقابل (76.8%) في الريف عام 2021.



مواجهة ختان الإناث

ولمواجهة ختان الإناث يتطلب ذلك تبني نهج شامل ومتعدد الجوانب، يشمل التوعية، والتشريع، والدعم المجتمعي. القيام بحملات توعية مستمرة في الإعلام والمجتمع تركز على الأضرار الصحية، والنفسية للختان، وحقوق النساء، والفتيات. يمكن استهداف هذه الحملات للأسر والشباب، وخاصة في المناطق التي تنتشر فيها هذه الممارسات.

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