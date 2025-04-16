أكثر من 5 سنوات سجن، هل تكفي للقضاء على ظاهرة ختان الإناث في مصر؟

في إطار جهود الدولة المصرية لمكافحة ختان الإناث، تم تعديل القوانين بشكل ملحوظ لفرض عقوبات مشددة على من يقومون بهذه الممارسة، وفي عام 2008، أصدر قانون يعاقب بالحبس من 3 إلى 7 سنوات كل من قام بعملية ختان للإناث.

ولم تكفي العقوبة لمواجهة الظاهرة، فتم تشديد العقوبات في عام 2016، حيث أضيفت فقرة جديدة في قانون العقوبات تفرض عقوبات أشد تصل إلى السجن من 5 إلى 7 سنوات، مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى مليون جنيه مصري، وذلك في حال التسبب في ضرر جسيم أو الوفاة للضحية.

هل يحتاج المجتمع إلى تشديد عقوبة ختان الإناث ؟

رغم تشديد العقوبات القانونية، إلا أن تطبيقها لا يزال يواجه العديد من التحديات، ففي بعض المناطق الريفية والنائية، لا يزال الختان يتم بشكل سري بعيدًا عن الأنظار، كما أن هناك نقصًا في الوعي بين بعض الأسر حول المخاطر الصحية والشرعية لهذه الممارسة، وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة ختان الإناث في بعض المناطق لا تزال مرتفعة، رغم الحملات الإعلامية والتوعوية التي تستهدف التوعية بمخاطر الختان.

وتعد قضية ختان الإناث في مصر من القضايا التي استهلكت المجتمع المصري طوال عقود، ورغم أن هذه الممارسة تُعد جريمة من منظور حقوق الإنسان والصحة العامة، إلا أن بعض المناطق في مصر لا تزال تمارسها تحت مبررات ثقافية ودينية غير صحيحة، ومن أجل وضع حد لهذه الممارسات المدمرة، تم تشديد العقوبات القانونية.

أزمة مصر مع ختان الإناث

تعود عادة ختان الإناث في مصر إلى قرون مضت، حيث كانت تُعتبر جزءًا من الثقافة الشعبية والموروثات المجتمعية في بعض الأوساط، ويُعتقد أنها تمارس تحت مزاعم الحفاظ على العفة والشرف، رغم أنه لا يوجد أي سند ديني أو طبي يبررها، وقد أدت هذه الممارسة إلى مضاعفات صحية خطيرة تشمل النزيف الشديد، والتهابات، وعواقب نفسية دائمة.

دور الإعلام في التوعية بمخاطر ختان الإناث

يلعب الإعلام دورًا محوريًا في نشر الوعي حول مخاطر ختان الإناث، من خلال حملات توعوية، برامج حوارية، ومقالات صحفية، حيث أصبح الإعلام أحد الأدوات الرئيسة في تغيير المفاهيم الخاطئة.

وقد ساهمت هذه الحملات في تحفيز العديد من الأسر على الابتعاد عن هذه الممارسة، وإدراك أن صحتهم النفسية والجسدية أكثر أهمية من التقاليد العتيقة.

ورغم التحسن النسبي في التصدي لظاهرة ختان الإناث في مصر، إلا أن هناك حاجة ماسة لتكثيف الجهود على كافة الأصعدة، من خلال التشريع، والتعليم، والتوعية المجتمعية، يمكن القضاء على هذه الممارسة الضارة، ويجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومة، المجتمع المدني، والإعلام، لضمان تقديم الدعم الكامل للفتيات وحمايتهن من الممارسات التي تنتهك حقوقهن الإنسانية.

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