الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 9

أبطال كارثة طبيعية،
أبطال كارثة طبيعية، فيتو
موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 9، ينتظر عشاق ومتابعو مسلسل “كارثة طبيعية” عرض مسلسل "كارثة طبيعية" الحلقة 9، على أحر من الجمر لمعرفة مصير محمد شعبان وزوجته شروق وأبنائهما بعد متابعة تطور حياتهم على مدار الحلقات الماضية.

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 9

ومن المقرر عرض مسلسل “كارثة طبيعية” الحلقة 9 غدا الأربعاء 26 نوفمبر، في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وسيعرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 9، وكذلك مسلسل كارثة طبيعية الحلقة الأخيرة في الموعد ذاته ويمكن مشاهدتهما عبر منصة WATCH IT.

أبطال وقصة مسلسل “كارثة طبيعية”

وتدور أحداث مسلسل "كارثة طبيعية" في إطار كوميدي اجتماعي حول رجل متزوج يجسده محمد سلام حديثا ينتمي إلى الطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح من أجل بناء نفسه ومستقبله وتوفير الرعاية والمصروفات لأولاده، وتتصاعد الأحداث وسط العديد من المفارقات الكوميدية، مع مناقشة قضايا وموضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

المسلسل بطولة محمد سلام وجهاد حسام الدين وكمال أبو رية، ومن تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

يذكر أن مسلسل "كارثة طبيعية" كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي إلا أنه تأجل قبل بدء الموسم بأيام قليلة.

