الدفاع الأمريكية تفتح تحقيقًا مع مارك كيلي بعد دعوته للعصيان المدني

وزارة الدفاع الأمريكية،
وزارة الدفاع الأمريكية، فيتو
 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها فتحت تحقيقًا بحقّ السيناتور الديموقراطي مارك كيلي، وهددته بإمكانية محاكمته عسكريًا، بعد دعوته الجيش إلى عصيان ما وصفه بـالأوامر غير القانونية الصادرة عن البيت الأبيض.

وذكرت الوزارة في بيان نُشر عبر منصة "إكس"، أنها تلقت اتهامات خطيرة بشأن سلوك الكابتن مارك كيلي، المتقاعد من البحرية الأمريكية.

وأضاف البيان أنه بموجب القواعد الحالية للقضاء العسكري "أُطلق تدقيق شامل في هذه الادعاءات لتحديد الإجراءات الإضافية التي يجب اتخاذها"، مشيرًا إلى أنها قد تشمل "استدعاءً للخدمة الفعلية لإجراءات محكمة عسكرية أو تدابير إدارية".

 

