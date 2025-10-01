البنتاجون يدرس اللجوء لاختبارات كشف الكذب لمواجهة التسريبات

ذكرت وكالة "رويترز" أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) تدرس إخضاع موظفيها لاختبارات كشف الكذب بشكل موسّع، في محاولة للحد من تسرب معلومات حساسة إلى وسائل الإعلام خلال الأشهر الأخيرة.

قلق متزايد من تسريب معلومات حساسة

تأتي هذه الخطوة في ظل قلق متزايد من أن بعض التسريبات قد تؤثر على الأمن القومي الأمريكي أو تكشف تفاصيل عمليات عسكرية ودبلوماسية جارية، وهو ما دفع القيادة العسكرية إلى مراجعة آليات حماية المعلومات.

تسريبات أربكت واشنطن

شهدت الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين عدة حوادث تسريب بارزة، أبرزها ما حدث في أبريل 2023 حين تسربت وثائق سرية عبر منصات التواصل الاجتماعي تكشف تفاصيل عن دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، مما تسبب في إحراج كبير لإدارة بايدن.

وقد ألقت السلطات حينها القبض على جاك تيكسيرا، وهو عنصر بالحرس الوطني الجوي، ووجهت له تهم تتعلق بالتجسس ونقل معلومات دفاعية سرية.

وأقال البنتاجون أو أوقف عن العمل عددًا من المستشارين والمسؤولين السياسيين، من بينهم دان كالدول، أحد كبار مستشاري وزير الدفاع، بعد اتهامات بتسريب معلومات دون ترخيص. كما فُتحت تحقيقات موسعة شملت مراجعة الاتفاقيات السرية الموقعة مع الموظفين.

التحقيقات أثارت اتهامات بوجود تنصّت غير قانوني على بعض المسؤولين، الأمر الذي زاد من التوتر بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع، وأدى إلى جدل داخلي حول حدود الرقابة الأمنية ومدى التزامها بالقوانين.

جدل متوقع حول الحريات

ويرى مراقبون أن توجه البنتاجون نحو استخدام كشف الكذب قد يثير جدلًا داخل الولايات المتحدة، خصوصًا في ما يتعلق بمدى تأثير هذه الإجراءات على الحريات الفردية وثقافة الثقة داخل المؤسسات العسكرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.