إحباط داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب سلوك وزير الدفاع

إسرائيل، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن وجود حالة من الإحباط المتصاعد داخل قيادة الجيش الإسرائيلي، بعدما أكد مقربون من رئيس الأركان إيال زامير أنه يشعر بالاستياء منذ أسابيع من طريقة تعامل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مع الملفات العسكرية والأمنية.

خلافات في الرؤى بين رئيس الأركان الإسرائيلي وكاتس

ووفق المصادر، فإن الخلاف بين الطرفين يتمحور حول آليات إدارة العمليات العسكرية وتنسيق القرارات الاستراتيجية، إلى جانب تدخلات سياسية تؤثر – بحسب وصفهم – على الأداء المهني للجيش ومجريات العمليات في الميدان.

تعقيدات في العلاقة المدنية العسكرية في إسرائيل

وأشارت التقارير إلى أن هذه الخلافات تعكس توترًا متزايدًا بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والقيادة السياسية في إسرائيل، وسط اتهامات بتسييس القرارات الأمنية وتهميش دور جيش الاحتلال في اتخاذ القرارات الكبرى.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا التوتر قد يؤثر على الانسجام داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية، ويضعف القدرة على التخطيط والتنفيذ، خاصة في ظل تصاعد التحديات على أكثر من جبهة.

إقالات بالجملة تطال قيادات في جيش الاحتلال الإسرائيلي

ويوم الأحد الماضي، أقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، قادة كبار لدورهم في المراقبة التي أدت إلى عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

وفي إطار القرارات التي اتخذها رئيس الأركان، أقيل قائد شعبة العمليات عند اندلاع الحرب اللواء احتياط عوديد بسيوك، من خدمة الاحتياط.

وكان بسيوك، الذي عين أيضا في مناصب عليا بوزارة الدفاع، قد أنهى منصبه كقائد لشعبة العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي الصيف الماضي.

