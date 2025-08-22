السبت 23 أغسطس 2025
إعلام أمريكي: إقالة مدير وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية

وزير الدفاع الأمريكي،
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث،فيتو

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، أقال مدير وكالة استخبارات الدفاع الفريق، جيفري كروس، حسبما أفادت تقارير إخبارية لوكالة “سبوتنك” الروسية.
 

وأشارت التقارير إلى أن قرار الإقالة جاء بدافع فقدان الثقة دون توضيح تفاصيل إضافية.

وأضافت نقلا عن مصادر مطلعة أن إقالة جيفري كروس مرتبطة بالتقييم الأولي لـوكالة استخبارات الدفاع بشأن الضربة الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية في يونيو الماضي.

 

