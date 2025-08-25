كلمة لا تعجبني، ترامب يطالب بتغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية اليوم الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب طالب بتغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية “ البنتاجون”.

ترامب يطالب بتغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية

وقال ترامب، إنه لا يحب تلك التسمية وأنه يرغب في تغيير اسمها إلى "وزارة الحرب الأمريكية"، مضيفا أنه سيطرح التصويت لتغيير اسم الوزارة.

وقال ترامب: "لماذا نسمى "دفاعا"؟.. كان يطلق عليها سابقا وزارة الحرب، وكان للكلمة صدى أقوى".

وأضاف: "إذا رغبتم بدعمي.. وإذا أردتم إعادة الأمور إلى ما كانت عليه عندما كنا نفوز بالحروب دائما فلا مانع لديَّ".

وأعرب عن دعمه لإعادة تسمية الوزارة، قائلا: "لا أريد أن تكون وزارة الدفاع فقط.. نريد الدفاع ولكننا نريد الهجوم أيضا".

