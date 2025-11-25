وزير الصحة يبحث إنشاء مستشفيات ذكية ومراكز طب «عن بُعد» مع وفد تركي

18 حجم الخط

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفدًا رفيع المستوى من اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) يضم كبار رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الصحي التركي، بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وذلك على هامش المؤتمر الطبي العالمي الـ11 بتركيا (24-26 نوفمبر 2025).

إنشاء مستشفيات ذكية ووحدات متنقلة ومراكز الطب «عن بُعد»

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات في مجالات تطوير البنية التحتية الصحية ودمج التقنيات الذكية والصحة الرقمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء مستشفيات ذكية ووحدات متنقلة ومراكز الطب «عن بُعد».

نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الأدوية خاصة أدوية الأورام والبدائل الحيوية

وأضاف أن مجالات التعاون المقترحة شملت نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الأدوية (خاصة أدوية الأورام والبدائل الحيوية) واللقاحات والأجهزة الطبية، وتدريب الكوادر الطبية في الجراحة الروبوتية والأورام والرعاية الحرجة، وإنشاء معامل بحثية مشتركة وتطوير صناعة الأدوية بمعايير عالمية، إلى جانب الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التشخيص وإدارة المستشفيات.

ولفت «عبد الغفار» إلى تأكيد الوزير على أن مصر تمثل سوقًا إقليميًّا واعدًا، فيما أبدى الجانب التركي حرصه على تعميق الشراكة ونقل خبراته التصنيعية والتكنولوجية داخل المنظومة الصحية المصرية.

