برشلونة يكثف مفاوضاته مع نجم أتلتيكو مدريد لتعويض ليفاندوفسكي

يسعى نادي برشلونة لضم الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريز، حيث أفادت تقارير أن البرسا فتح محادثات مع مهاجم أتلتيكو مدريد، وتتقدم الصفقة في اتجاه إيجابي.

جوليان ألفاريز الهدف الأول لإدارة برشلونة 

ويظل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما هو الهدف لرئيس برشلونة خوان لابورتا ليحل محل روبرت ليفاندوفسكي المتقدم في السن والذي ينتهي عقده الصيف المقبل.

وترك نجم مانشستر سيتي السابق بصمةً بارزةً منذ انتقاله إلى واندا متروبوليتانو، متألقًا بثباته التهديفي المذهل، مما لفت انتباه برشلونة.

جوليان ألفاريز يحلم بقميص برشلونة 

يُقال أيضًا إن النجم الأرجنتيني، الفائز بكأس العالم، معجب جدًا بالنادي الكتالوني، كما ألمح مؤخرًا إلى احتمال رحيله عن أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم.

وتظل المشاكل المالية التي يعاني منها برشلونة هي العائق الأكبر حول كيفية قدرة النادي على تحمل قيمة صفقة جوليان ألفاريز، والتي قد تتجاوز 80 مليون يورو.

