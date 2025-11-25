التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

تتجه الأنظار، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب ستامفورد بريدج في لندن، الذي يستضيف قمة من العيار الثقيل بين تشيلسي ضد برشلونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

غيابات برشلونة وتشيلسي

ويخوض كل من إنزو ماريـسكا وهانز فليك اللقاء وسط غيابات مؤثرة التي يعاني منها الطرفان.

فمن جانب تشيلسي، يغيب الثلاثي ليفي كولويل، روميو لافيا، وكول بالمر، بسبب إصابات ومشاكل بدنية مختلفة.

أما برشلونة، يفتقد خدمات مارك أندريه تير شتيجن، إضافة إلى جافي وبيدري، اللذين يواصلان برامج التعافي من إصابات طويلة الأمد.

التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد برشلونة

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع للفريقين كالتالي:

تشيلسي: روبرت سانشيز، ريس جيمس، أدارابيويو، تشالوباه، كوكوريلا، كايسيدو، إنزو فرنانديز، نيتو، جواو بيدرو، إستيفاو، ديلاب.

برشلونة: خوان جارسيا، حول كوندي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، إريك جارسيا، فرينكي دي يونج، لامين يامال، فيرمين لوبيز، فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي.

ترتيب برشلونة وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

ويحتل برشلونة المركز الحادي عشر بجدول الترتيب في مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط من 4 جولات، حيث حقق الفريق انتصارين على نيوكاسل يونايتد (2-1)، وأولمبياكوس اليوناني (6-1)، بينما خسر ضد باريس سان جيرمان بنتيجة (2-1)، وتعادل (3-3) ضد كلوب بروج البلجيكي.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط أيضًا لكن بفارق الأهداف عن برشلونة.

