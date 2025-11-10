مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

18 حجم الخط

أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مرة أخرى للاهتمام بالتعاقد مع كونور جالاجير لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث يمثل اللاعب هدفًا رئيسيًا بالنسبة للمدرب البرتغالي روبين أموريم.

جالاجير من أولويات مانشستر يونايتد

وقال موقع “Give Me Sport” أن جالاجير يعتبر على قائمة أولويات مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية، وقد يحصلون على خدماته على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ومن المنتظر أن يتمكن الشياطين الحمر بالنجاح في إقناع إدارة أتلتيكو مدريد بالتخلي عن الجناح الإنجليزي الذي كان لاعبا سابقا في نادي تشيلسي قبل الانضمام إلى أتلتيكو مدريد.

