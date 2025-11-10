الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

كونور جالاجير
كونور جالاجير
18 حجم الخط

أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مرة أخرى للاهتمام بالتعاقد مع كونور جالاجير لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث يمثل اللاعب هدفًا رئيسيًا بالنسبة للمدرب البرتغالي روبين أموريم.

جالاجير من أولويات مانشستر يونايتد 

وقال موقع “Give Me Sport” أن جالاجير يعتبر على قائمة أولويات مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية، وقد يحصلون على خدماته على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ومن المنتظر أن يتمكن الشياطين الحمر بالنجاح في إقناع إدارة أتلتيكو مدريد بالتخلي عن الجناح الإنجليزي الذي كان لاعبا سابقا في نادي تشيلسي قبل الانضمام إلى أتلتيكو مدريد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كونور جالاجير جالاجير أتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد نادي مانشستر يونايتد

مواد متعلقة

أتلتيكو مدريد يكتسح ليفانتي في الدوري الإسباني

تعادل مثير بين مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يسعى لضم نجم برشلونة

الأكثر قراءة

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

هل الحسد سبب وفاة إسماعيل الليثى وابنه؟ أزهري يجيب

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

إندونيسيا تحت 17 عاما تفوز علي هندوراس 0/2 في كاس العالم للناشئين

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

"كان بيقولي استنيني"، انهيار زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد خبر وفاته

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

تسليم الأسلحة والترحيل، خطة كوشنير لحل أزمة مسلحي حماس في أنفاق رفح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل حددت الشريعة الإسلامية قيمة المهر؟ أمينة الفتوى توضح (فيديو)

أتظلمت وبحسبن على من ظلمني ما حكم الشرع؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

ما حكم المغالاة في المهر؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية