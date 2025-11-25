الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وصيفا البريميرليج والليجا، موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة والقناة الناقلة

برشلونة
برشلونة
18 حجم الخط

تشيلسي أمام برشلونة، يستضيف تشيلسي نظيره برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن  مباريات الجولة الخامسة لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

 

موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة


تنطلق مباراة تشيلسي ضد برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وتشيلسي


تذاع مباراة برشلونة ضد تشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN sports HD 1.

 

ويتواجد فريق برشلونة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، حيث يملك 7 نقاط، من انتصارين وتعادل وهزيمة، فيما يتواجد فريق تشيلسي في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري الأبطال، ويملك 7 نقاط أيضًا، من فوزين وتعادل وهزيمة.

 

وكان برشلونة الفوز فاز علي أتلتيك بلباو بأربعة أهداف دون مقابل، في آخر مبارياه بالدوري الإسباني ويحتل المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر بفارق نقطة.


كما تمكن تشيلسيمن تحقيق الفوز على بيرنلي بثنائية نظيفة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتواجد بالمركز الثاني في الترتيب خلف آرسنال المتصدر بفارق 6 نقاط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تشيلسي برشلونة دوري ابطال اوروبا تشيلسي وبرشلونة مباراة تشيلسي وبرشلونة تشيلسي ضد برشلونة مباراة تشيلسي ضد برشلونة تشيلسي أمام برشلونة برشلونة وتشيلسي مباراة برشلونة وتشيلسي برشلونة ضد تشيلسي مباراة برشلونة ضد تشيلسي الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي الممتاز

مواد متعلقة

التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

أبرزها تشيلسي ضد برشلونة، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

وصيفا البريميرليج والليجا، موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة والقناة الناقلة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

انخفاض حاد بالقاهرة والأقصر 29، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز والمقاولون

قضية رمضان صبحي، محامي المتهم الأول يدفع بانتفاء أركان الجريمة وغياب القصد الجنائي (فيديو وصور)

انفجار بركان إثيوبيا الهائل يسبب كارثة تفوق التوقعات، خبيرة: انتشار غاز قاتل في دول عربية

حالات إلغاء التخصيص لشقق جنة بالطرح الجديد

انتخابات النواب 2025، إقبال كثيف للتصويت بلجنة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولدها، سيرة السيدة سكينة وألقابها وقصة مجيئها إلى مصر

أدعية الصباح لبث الأمل والحماس في النفوس

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية