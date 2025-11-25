وصيفا البريميرليج والليجا، موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة والقناة الناقلة

18 حجم الخط

تشيلسي أمام برشلونة، يستضيف تشيلسي نظيره برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن مباريات الجولة الخامسة لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة



تنطلق مباراة تشيلسي ضد برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وتشيلسي



تذاع مباراة برشلونة ضد تشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN sports HD 1.

ويتواجد فريق برشلونة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، حيث يملك 7 نقاط، من انتصارين وتعادل وهزيمة، فيما يتواجد فريق تشيلسي في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري الأبطال، ويملك 7 نقاط أيضًا، من فوزين وتعادل وهزيمة.

وكان برشلونة الفوز فاز علي أتلتيك بلباو بأربعة أهداف دون مقابل، في آخر مبارياه بالدوري الإسباني ويحتل المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر بفارق نقطة.



كما تمكن تشيلسيمن تحقيق الفوز على بيرنلي بثنائية نظيفة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتواجد بالمركز الثاني في الترتيب خلف آرسنال المتصدر بفارق 6 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.