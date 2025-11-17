منتخب ألمانيا يكتسح سلوفاكيا 0/6 ويصعد لكأس العالم 2026

18 حجم الخط

فاز منتخب ألمانيا على نظيره سلوفاكيا بستة مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ريد بول أرينا لايبزيج، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

أحرز أهداف ألمانيا في مرمى منتخب سلوفاكيا كل من نيكلاس شميدت في الدقيقة 19 وسيرجي جنابري في الدقيقة 29 وليروي ساني هدفين في الدقيقتين 36 و41، وبوت باكو في الدقيقة 67، وأسان في الدقيقة 79.

تشكيل منتخب ألمانيا أمام سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم

يدخل منتخب ألمانيا مباراته أمام سلوفاكيا بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: أوليفر باومان

خط الدفاع: بنيامين هنريكس - جوناثان تاه - والديمار أنتون - ديفيد راوم

خط الوسط: ألكساندر بافلوفيتش - ليون جوريتسكا - يوشوا كيميش

خط الهجوم: فلوريان فيرتس - ليروي ساني - نيك فولتمادي

منتخب ألمانيا يتفوق سلوفاكيا وينتزع الصدارة والصعود للمونديال

ودخل منتخب ألمانيا اللقاء ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيرلندا الشمالية ولوكسمبورج.، على أمل الفوز أو التعادل للصعود مباشر إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب ألمانيا المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن منتخب سلوفاكيا صاحب المركز الثاني والذي سيلعب الملحق العالمي في شهر مارس المقبل 2026 المؤهل للمونديال.

