حزب المؤتمر يصدر بيانه الأول عن متابعة اليوم الثاني لانتخابات النواب 2025

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال غرفة عمليات انتخابات حزب المؤتمر بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة، وذلك بالتزامن مع بدء عملية التصويت في اليوم الثاني من المرحلة "الثانية" لانتخابات مجلس النواب 2025.

انتخابات مجلس النواب

وفي هذا الصدد، قال أحمد خالد، رئيس غرفة عمليات الانتخابات وعضو مجلس الشيوخ: إن الغرفة تتابع سير العملية الانتخابية على مدار الساعة لضمان انتظامها في مختلف اللجان ومتابعة أي ملاحظات قد تطرأ خلال اليوم الانتخابي.

وأكد خالد أن غرفة العمليات تعمل وفق منظومة احترافية تشمل فرقًا ميدانية وتقارير لحظية من كافة المحافظات، بما يضمن رصد أي معوقات والتعامل معها فورًا بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أن المتابعة الدقيقة لسير الانتخابات تأتي اتساقًا مع حرص حزب المؤتمر على دعم العملية الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم، بما ينعكس إيجابًا على مسار الاستقرار السياسي والتنموي في البلاد.

وثمّن رئيس غرفة العمليات الجهود الكبيرة للهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة المعاونة، مؤكدًا أن التنظيم الدقيق يساهم في خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعبّر عن وعي الشعب المصري.

واختتم أحمد خالد بالتأكيد على أن حزب المؤتمر مستمر في متابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة ودعم جميع مرشحي بالانتخابات والوقوف خلفهم حتى انتهاء التصويت وإعلان النتائج، والعمل على دعم كل ما يعزز نزاهة وشفافية الانتخابات.

ويُذكر أن حزب المؤتمر يخوض انتخابات المرحلة الثانية بـ 21 مرشحًا، منهم 19 مرشحًا على المقاعد الفردية في ٩ محافظات، و2 بالقائمة الوطنية.

