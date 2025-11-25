انتخابات النواب 2025، النساء تسيطر على المشهد الانتخابي بلجنة مجمع مدارس زهراء مصر القديمة

18 حجم الخط

شهدت اللجان الانتخابية بمجمع مدارس زهراء مصر القديمة في محافظة القاهرة، خلال اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب، تزايدًا ملحوظًا في إقبال المواطنين وخاصة النساء للإدلاء بأصواتهم ضمن فعاليات التصويت أمام اللجان ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.



وبدأت اللجان الانتخابة فى فتح أبوابها للاقتراع على مستوى الجمهورية أمام الناخبين، إيذانًا بانطلاق اليوم الثاني من التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك داخل 13 محافظة تستقبل الملايين من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وسط استعدادات كاملة ومكثفة وإشراف قضائى كامل.



انتخابات مجلس النواب 2025، على مدار يومين في 13 محافظةٍ

وتُجرى انتخابات مجلس النواب 2025، على مدار يومين في 13 محافظةٍ هي: «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء»، في 73 دائرةً انتخابية و5287 لجنةً فرعية.

فيما يبلغ عدد من يحق لهم التصويت داخليًا نحو 34 مليون ناخب، ويتنافس بالنظام الفردي 1316 مترشحًا داخل 73 دائرة انتخابية، بينما خُصص 142 مقعدًا لنظام القائمة في قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا، حيث تخوض المنافسة قائمة واحدة هي «القائمة الوطنية من أجل مصر».



محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

-القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين.

-القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

-الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

-الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

-الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

-الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

-المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

-كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

-دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

-بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

-السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

-جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

-شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.