انتخابات النواب 2025، النساء يتصدرن المشهد الانتخابي في دمياط (صور)

شهدت محافظة دمياط تواجدًا مكثفًا للنساء منذ الساعات الأولى لفتح لجان الانتخابات البرلمانية، حيث ظهرت الطوابير أمام عدد من المدارس المخصصة للتصويت، في مشهد يعكس الوعي السياسي والحرص على المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

إقبال كبير على لجان الانتخابات بالمدارس

وبرز الحضور النسائي بوضوح في لجان مدرسة اللوزي بمدينة دمياط، ومدرسة اللغات الرسمية، ومدرسة الشعراء الابتدائية، ومدرسة كفر البطيخ الابتدائية، إلى جانب لجان دمياط الجديدة التي شهدت تدفقًا ملحوظًا من السيدات للمشاركة في العملية الانتخابية.

إقبال كبير من النساء على اللجان الانتخابية بدمياط

مشاركة متنوعة من كل الفئات

ولم يقتصر الإقبال على النساء فقط، حيث شارك الشباب وكبار السن أيضًا، مؤكدين حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، ودعم العملية الديمقراطية في أجواء من الالتزام والتنظيم.

