محافظ دمياط يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمسجد البحر

شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، مساء اليوم، احتفال مديرية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، والذي أقيم بمسجد البحر بمدينة دمياط.

وحضر الاحتفال اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الدينية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، بالاضافة الى النائب أمير الصديق عضو مجلس الشيوخ، وفضيلة الشيخ هاني السباعي مدير مديرية الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

محافظ دمياط يتلقي التهنئة بمناسبة المولد النبوي، فيتو

فعاليات الاحتفال

تضمن الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم، وابتهالات وتواشيح دينية في أجواء روحانية مميزة.

كما القى مدير مديرية الأوقاف خطبة اكد خلالها على عظمة مولد نبي الرحمة، واهمية الاقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والسير على نهجه وسيرته العطرة في مكارم الأخلاق.

تهنئة المحافظ

وفي كلمته، وجه محافظ دمياط خالص التهاني بهذه المناسبة العطرة الى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري الكريم، وأبناء محافظة دمياط بوجه خاص، داعيًا المولى عز وجل ان يعيد هذه الذكرى المباركة على مصر وشعبها بمزيد من الخير والرخاء واليمن والبركات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.