تدابير أمنية مكثفة بمحيط المحكمة العسكرية بلبنان تزامنا مع أولى جلسات محاكمة فضل شاكر

فضل شاكر، أفادت تقارير إخبارية عن وجود تدابير أمنية للشرطة العسكرية بلبنان في محيط المحكمة العسكرية تزامنًا مع جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر عند ظهر اليوم.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية أن المحكمة العسكرية في لبنان قد حددت اليوم الثلاثاء بدء محاكمة الفنان فضل شاكر في 4 دعاوى مقامة ضده.



وأشارت إلى أن الدعاوى عبارة عن: الانتماء إلى تنظيم مسلح، وتمويل مجموعة الشيخ أحمد الأسير، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

استجواب فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية اللبنانية

وقبل وقت سابق قالت مصادر قضائية لبنانية لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية: إن رئيس المحكمة العسكرية، العميد وسيم فياض، حرص على تخصيص اليوم الثلاثاء لاستجواب فضل شاكر، واستبعد من قائمة الجلسات أي قضايا أخرى، بالنظر إلى الوقت الطويل الذي سيستغرقه استجوابه.

قصر العدل فى بيروت

وتابعت المصادر المتحدثة عن محاكمة فضل شاكر، أن الجلسة ستترافق مع إجراءات أمنية مشددة يتخذها الجيش اللبناني في محيط المحكمة العسكرية وداخلها، ولفتت إلى أن المحاكمة سيحضرها فضل شاكر وفريق الدفاع عنه وممثل النيابة العامة العسكرية.

خضوع فضل شاكر لمحاكمة ثانية ديسمبر المقبل

ومن المقرر أن يخضع فضل شاكر، منتصف شهر ديسمبر المقبل، لمحاكمة ثانية أمام محكمة الجنايات في العاصمة اللبنانية "بيروت" برئاسة القاضي بلال ضنّاوي، في دعوى جنائية يواجهها مع الشيخ أحمد الأسير وآخرين، رفعها ضدّهم مسئول ما يعرف بتنظيم "سرايا المقاومة" في صيدا، هلال حمّود، ويتهمهم فيها بالتحريض على قتله، وسبق لرئيس المحكمة أن أجرى استجوابًا تمهيديًا للفنان فضل شاكر تحضيرًا لجلسة المحاكمة في منتصف الشهر المقبل.

جدير بالذكر، أن فضل شاكر سلّم نفسه طوعًا إلى مخابرات الجيش اللبناني في 4 أكتوبر الماضي، عند مدخل مخيم عين الحلوة، بعد مكوثه أكثر من 12 عامًا هناك، وقد فسّر هذا التسليم يومها بأنه تسوية قضائية لغلق ملفاته القضائية، إلّا أن تأخر المحكمة العسكرية في تحديد موعد محاكمته بدد الشكوك حول وجود صفقة.

