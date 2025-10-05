عنده 600 مصيبة، نضال الأحمدية تكشف تطورات جديدة في قضية فضل شاكر

كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية عن تفاصيل جديدة في كواليس تسليم الفنان اللبناني فضل شاكر نفسه للسلطات، مؤكدة إيمانها ببراءته.

وقالت الأحمدية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار:"هناك تفاصيل كثيرة ينبغي أن يذكرها في التحقيقات، فضل شاكر مورس عليه الإرهاب من قوى على الأرض، صحيح أنه شارك في التظاهرات بعدما اقتحموا بيته وسرقوه، لكنه لم يقتل أحدًا من الجيش اللبناني".

وأضافت أن الفنان فضل شاكر عندما لجأ إلى الجيش اللبناني تلقى ردًا بأنهم لا يستطيعون مساعدته، ما جعله في حالة دفاع عن نفسه فقط.

فضل شاكر مريض ورفض التهريب

وأكدت الأحمدية أن فضل شاكر يعاني من مشاكل صحية عديدة، مضيفة:"فضل شاكر مريض وعنده 600 مصيبة، ألا يكفي أنه سلم نفسه ليواجه التحقيقات بعد 13 سنة؟ حتى عندما عُرض عليه تهريبه عبر البحر رفض ذلك وقال لي: لن أفعل ذلك سأكون مجرمًا."

وأوضحت أن الفنان اللبناني يسعى لإنهاء قضية قديمة رغم مرور سنوات طويلة عليها، مشيرة إلى أن مسار العدالة في لبنان لا يزال متأثرًا بالطائفية والانقسامات العرقية والعائلية.

تساؤلات عن الاعتزال والعودة إلى الغناء

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول سبب اعتزال فضل شاكر والغناء لاحقًا، قالت الأحمدية:"هو نادم على كثير من الأمور، حتى الشيخ الأسير ورّطه وتركه".

وأشارت إلى أن هذه الاعتبارات الشخصية والمواقف السابقة ساهمت في تأجيل عودته للفن، لكنه اليوم يسعى إلى مواجهة الأمور بشكل مباشر وإنهاء ملفه القضائي الطويل.

