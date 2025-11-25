رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يدلي بصوته في انتخابات النواب بالتجمع الأول

18 حجم الخط

أدلى المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد البطل أحمد محمود مصطفى بالتجمع الأول.

وأكد رئيس الجهاز، عقب الإدلاء بصوته، أهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الدستورية، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم مسيرة الدولة نحو تعزيز الاستقرار وترسيخ مؤسساتها.

وقال المهندس حاتم نبيل: إن مشاركة المواطنين، تعكس وعيًا كبيرًا بدورهم في تشكيل المستقبل، وصوت كل مصري هو أمانة ومسؤولية.

وأشاد رئيس الجهاز بجهود القائمين على اللجان في توفير مناخ ملائم يسهّل على المواطنين الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.