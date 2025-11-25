ثاني أيام انتخابات النواب، رئيس جامعة المنصورة يدلي بصوته في لجنة خالد الطوخي

18 حجم الخط

أدلى الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة بصوته في ثاني أيام ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025 بمدرسة الشهيد خالد الطوخي بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

رئيس جامعة المنصورة يدلي بصوته

وناشد رئيس جامعة المنصورة الجميع بالمشاركة في العملية الانتخابية كحق دستوري في اختيار كل مواطن من يمثله، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واضحة بأن إرادة الناخب هي من تصنع النائب.

وشهدت لجنة مدرسة شجرة الدر بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إقبال المواطنين للادلاء باصواتهم في انتخابات مجلس النواب في الساعة الأولي لفتح اللجان.

إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في في تمام التاسعة صباحا على أن تستمر حتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

ويشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، داخل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحا، وقائمة بعدد 102 مرشحين.

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

