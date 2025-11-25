الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
أخبار مصر

انتخابات مجلس النواب 2025، وكيل الأزهر عقب الإدلاء بصوته: واجبٌ وطني ومسئولية

وكيل الأزهر يدلي
وكيل الأزهر يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
أدلى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، بلجنة مدرسة طبري الشروق المتكامل بالقاهرة، مؤكدًا أنّ المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجبٌ وطني ومسئولية تستوجب من جميع المواطنين أداءها بما يعزز مسيرة الدولة نحو التنمية والاستقرار.

وأوضح  أن حرص المواطنين على المشاركة في الانتخابات يعكس وعيهم وإدراكهم لأهمية دعم المؤسسات الدستورية، كون الانتخابات تمثل ركيزة أساسية في بناء دولة حديثة تقوم على الإرادة الشعبية الواعية واختيار الكفاءات القادرة على خدمة الوطن وصون مصالحه العليا، داعيا المواطنين، إلى ممارسة حقهم الدستوري بكل جدية ومسؤولية، والمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية بما يليق بمكانة مصر ودورها الحضاري.

 

إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في  في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لـانتخابات مجلس النواب 2025.

ويشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

 

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وتواصل اللجان الانتخابية  استقبال الناخبين في  انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025،  داخل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحا، وقائمة بعدد 102 مرشحين.

 

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

