كوريا الجنوبية ترفع حالة التأهب بسبب تفشي حمى الخنازير الأفريقية

18 حجم الخط

رفعت كوريا الجنوبية، حالة التأهب على مستوى البلاد؛ بسبب تفشي حمى الخنازير الأفريقية، بعد أن سجلت السلطات اليوم الثلاثاء أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس منذ حوالي شهرين.

تسجيل الإصابة في مزرعة تضم حوالي ثلاثة آلاف خنزير

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) أنه تم تسجيل الإصابة في مزرعة تضم حوالي ثلاثة آلاف خنزير في مدينة دانجين بمقاطعة تشونجتشونج الجنوبية، فيما رفعت سلطات الحجر الصحي حالة التأهب إلى أعلى مستوى عقب تفشي المرض.

أكبر منطقة لتربية الخنازير في كوريا الجنوبية

وتعد تشونجتشونج الجنوبية أكبر منطقة لتربية الخنازير في كوريا الجنوبية، حيث تضم 2.3 مليون خنزير، أي ما يعادل 20% من حجم القطيع الوطني.

ولفتت الإذاعة إلى أن هذه الحالة هي السادسة التي يتم تسجيلها هذا العام، وتأتي بعد شهرين من تفشي المرض بمقاطعة جيونجي في سبتمبر الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.