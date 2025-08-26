لأول مرة في العالم، زراعة رئة خنزير في جسد مريض متوفى دماغيا

نجح علماء في جامعة جوانجتشو الطبية بالصين في تحقيق إنجاز طبي غير مسبوق، بعد أن تمكنوا من زراعة رئة خنزير معدلة وراثيا في جسد إنسان، في أول حالة موثوقة من نوعها عالميًّا.

وأوضح الباحثون أن الرئة المزروعة وُضعت في جسد مريض متوفى دماغيًّا، حيث أظهرت التجارب أن العضو الجديد تمكن من الحفاظ على صلاحية وظائفه لمدة 9 أيام كاملة، دون أن يرفضه الجهاز المناعي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن محاولات سابقة شملت زراعة قلوب وكلى خنازير في أجساد بشر، لكنها لم تحقق نجاحا مماثلا على مستوى الرئة، التي تُعد أكثر هشاشة وتعقيدًا بسبب تعرضها المباشر للهواء الخارجي والسموم.

وأشار العلماء إلى أنهم اضطروا إلى إدخال تعديلات وراثية على الخنزير قبل الحصول على رئته اليسرى، التي تمت زراعتها لاحقًا في جسد المتبرع المتوفى دماغيًّا، مع استمرار أجهزة الإنعاش في إبقاء قلبه ورئتيه في عمل جزئي.

وبقيت الرئة المزروعة صالحة وظيفيا لمدة 216 ساعة، أي ما يعادل تسعة أيام، وهو ما وصفه الخبراء بـ"خطوة ثورية" في مجال زراعة الأعضاء.

وتؤكد الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature Medicine، أن نجاح هذه التجربة يفتح الباب أمام إمكانية الاعتماد على الأعضاء الحيوانية المعدلة وراثيًا لتلبية النقص العالمي الحاد في الأعضاء البشرية.

ومع ذلك، حذّر الباحثون من أن الطريق ما زال طويلًا قبل الانتقال إلى تجارب سريرية على مرضى أحياء، بسبب تحديات طبية معقدة، أبرزها التدفق الدموي العالي واحتمال تعرض الرئة المزروعة لهجوم مناعي مع مرور الوقت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.