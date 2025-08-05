بسبب جرائم بحق الفلسطينيين، الأمم المتحدة تدعو إلى تفكيك مؤسسة غزة الإنسانية

دعا خبراء الأمم المتحدة، إلى تفكيك مؤسسة غزة الإنسانية فورا، وذلك على خلفية الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق طالبي المساعدات في قطاع غزة.

الأمم المتحدة تدعو إلى تفكيك مؤسسة غزة الإنسانية

وانتقدت الأمم المتحدة الألية التي تعمل بها مؤسسة غزة الإنسانية، وهي مؤسسة أمريكية، حيث أنها لا توفر المساعدات الإنسانية لسكان القطاع بل تستخدم كستار لارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته أعلنت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، استشهاد 8 فلسطينيين نتيجة المجاعة وسوء التغذية، سجلتها مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة

وأفادت المصادر الطبية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن من بين الـ8 حالات أطفال و7 بالغين، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 188 شهيدا، من بينهم 94 طفلا.

شهداء المساعدات 52 شهيدًا و352 إصابة

جدير بالذكر أن وزارة الصحة في غزة أعلنت أن عددا من وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 52 شهيدًا و352 إصابة، ليرتفع إجمالي شهـداء المساعدات الإنسانية ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,568 شهيدًا وأكثر من 11,230 إصابة.



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