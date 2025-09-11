الجمعة 12 سبتمبر 2025
الإسكندرية المسرحي يكرم عددا من نجوم الفن في افتتاح دورته الـ 15

 أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) عن تكريم عدد من نجوم الفن على هامش حفل افتتاح الدورة الخامسة عشر من المهرجان والتي تحمل اسم النجم محمد هنيدي، وتقام الفعاليات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري.

 ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

تضم قائمة المكرمين في حفل الافتتاح عددا من الشخصيات الفنية المميزة من أصحاب الإنجازات الكبيرة في عالم الفن المصري وهم الفنان والمخرج محسن منصور - مدير المسرح الحديث، الفنان علي الجندي - مؤسس فرقة الإسكندرية للفنون الشعبية، الفنان يسري حسان - كاتب وناقد مسرحي، الفنانة والكاتبة سامية جمال، الروائي والمؤلف المسرحي الفنان محمد سرور، المخرج ومصمم الديكور الدكتور محمود فؤاد مدير مسرح نهاد صليحة، الفنان الدكتور أحمد مجاهد - أستاذ الدراما والنقد المسرحي والكاتب والمؤلف المسرحي الفنان سامح عثمان.

