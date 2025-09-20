حفل ختام الدورة الـ15 لمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الليلة

تستضيف مكتبة الإسكندرية في السابعة من مساء اليوم، حفل ختام الدورة الـ15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، والتي تحمل اسم النجم محمد هنيدي.

أقيمت الفعاليات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج حفل الافتتاح عددا من الفقرات المميزة والتكريمات، ويستهل الحفل فقراته بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم عن فعاليات الدورة الخامسة عشر، ويلي ذلك فقرة فنية، ثم تكريم اللجنة العليا للمهرجان ولجنة التحكيم، ويختتم الحفل بتكريم النجم محمد هنيدي ويسلمه التكريم الفنان أحمد السقا.

وأكد الناقد الفني تامر طه، مدير المركز الصحفي للمهرجان، أن يشهد تطورا كبيرا عام بعد عام، منذ نشأته عام 2008 واكتسابه الصفة الدولية منذ الدورة السادسة، ونجح المهرجان في جذب أكثر من عشرين دولة غربية وعربية للمشاركة في دوراته حتى الدورة الحالية، ليسطر المهرجان تاريخًا ونجاحًا غير مسبوق ويصبح أحد أهم المهرجانات المسرحية في مصر والوطن العربي.

وأضاف بأنه يشارك في المهرجان هذا العام 17 عرضا مسرحيا، بواقع 4 عروض مصرية، و13 عرضا من خارج مصر من 12 دولة غربية وعربية، ويقدم المهرجان 6 ورش مميزة ومتنوعة يقدمها مجموعة من الفنانين والمدربين أصحاب الخبرة الكبيرة، وتضم لجنة تحكيم المهرجان هذا العام عدد من الشخصيات الفنية والعالمية البارزة في عالم الفن وهم المخرجة والممثلة الأمريكية " مونيكا هنكن " رئيس لجنة التحكيم وعضوية كلا من المخرج والفنان المصري تامر كرم، الفنان المصري إبراهيم السمان، الممثل والمخرج الفلسطيني، إيهاب زاهدة، المخرج والسينوغراف الكويتي نصار النصار والفنانة المصرية نادت عادل مقرر لجنة التحكيم.

