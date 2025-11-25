شروط الالتحاق بمصر للطيران للخطوط الجوية لشغل وظيفة ضابط مبيعات

18 حجم الخط

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لشغل وظيفة ضابط مبيعات بمكتب مبيعات طنطا / شبين الكوم بنظام عقد عمل أحد عشر شهرًا)

أولا الشروط العامة: -

مؤهل عال مناسب ويفضل أن يكون مسبوقًا بثانوية عامة لغات

إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة

إجادة مهارات الحاسب الآلي

السن لا يزيد على (٢٠) سنة عند بداية قبول الطلبات.

ذكور فقط / قبول العمل بنظام النوبات

بالنسبة للمتقدمين المكتب مبيعات ( طنطا أن يكون من أبناء محافظة الغربية أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية البطاقة سارية.

بالنسبة للمتقدمين لمكتب مبيعات شبين الكوم أن يكون من ابناء محافظة المنوفية) أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية البطاقة سارية.

الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة لمصر للطيران.

اجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها

تطبيق القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها بالشركة.

ثانيا إجراءات التقديم.

تقدم الطلبات على الموقع الإلكتروني

وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٥/١٢/٥ حتى ٢٠٢٥/١٢/١٥

يتم تقديم صورة ضوئية من المستندات التالية بعد الاطلاع على أصولها في الميعاد الذي تحدده الشركة بعد انتهاء فترة تقديم

الطلبات وقبل بدء فترة الاختبارات وهي:

شهادة الميلاد

يتم توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيهًا

الخزينة الشركة لا ترد

المؤهل الدراسي

بطاقة الرقم القومي (سارية.

شهادة الخدمة العسكرية

عدد (۲) صورة شخصية

السيرة الذاتية (٢٧)

لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفاة الشروط الواردة بعاليه، أو بأي طلبات لم ترد خلال فترة تقديمها على الموقع الالكتروني، أو حال عدم استيفاء المستندات المطلوبة في الميعاد المقرر لذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.