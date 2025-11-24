"بحوث الصحراء" يفوز بالجائزة الأولى بمسابقة الابتكار الحيوي العربي 2025

18 حجم الخط

أعلن المركز القومي للبحوث عن فوز الدكتور علي أحمد علي عبد العزيز بالجائزة الأولي محليا وعربيا في النسخة الأولى من "مسابقة الابتكار الحيوي العربي 2025"عن تركيبة من معقد عضوي معدني حيوي تحقن لمعالجة الأراضي الرملية الجيرية المتدهورة بالملوحة والقلوية.

يذكر أن هذه التركيبة حاصلة علي براءة اختراع رقم (٣١١٥٤) لعام ٢٠٢٣، تحت رعاية د. محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. ممدوح معوض، رئيس المركز، ود. جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. عبدالمجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وترأس المؤتمر د. أحمد جبر، أمين عام رابطة التقانات الحيوية بالوطن العربي.



ويُعد هذا الحدث منصة علمية متخصصة تجمع خبراء وباحثين من مختلف الدول العربية والأجنبية لعرض أحدث التطورات والتحديات في مجالات الصحة والصيدلة والزراعة والبيئة والصناعة والمعلوماتية الحيوية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الحياة، التي تهدف إلى دعم المبتكرين من طلاب المدارس والجامعات والباحثين ورواد الأعمال، وبناء قاعدة عربية قادرة على قيادة مستقبل اقتصاد التقانات الحيوية.

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر العربي الحادي عشر للتقانات الحيوية، الذي استضافه المركز ونظمته رابطة التقانات الحيوية بالوطن العربي إحدى الروابط العلمية المنبثقة عن اتحاد مجالس البحث العلمي العربية.



