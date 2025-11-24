الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"بحوث الصحراء" يفوز بالجائزة الأولى بمسابقة الابتكار الحيوي العربي 2025

مركز بحوث الصحراء
مركز بحوث الصحراء
18 حجم الخط
ads

  أعلن المركز القومي للبحوث  عن فوز الدكتور  علي أحمد علي عبد العزيز بالجائزة الأولي محليا وعربيا في النسخة الأولى من "مسابقة الابتكار الحيوي العربي 2025"عن تركيبة من معقد عضوي معدني  حيوي تحقن لمعالجة الأراضي الرملية الجيرية المتدهورة بالملوحة والقلوية.

يذكر أن هذه التركيبة حاصلة علي براءة اختراع رقم (٣١١٥٤) لعام ٢٠٢٣، تحت رعاية د. محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. ممدوح معوض، رئيس المركز، ود. جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. عبدالمجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وترأس المؤتمر د. أحمد جبر، أمين عام رابطة التقانات الحيوية بالوطن العربي.


ويُعد هذا الحدث منصة علمية متخصصة تجمع خبراء وباحثين من مختلف الدول العربية والأجنبية لعرض أحدث التطورات والتحديات في مجالات الصحة والصيدلة والزراعة والبيئة والصناعة والمعلوماتية الحيوية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الحياة، التي تهدف إلى دعم المبتكرين من طلاب المدارس والجامعات والباحثين ورواد الأعمال، وبناء قاعدة عربية قادرة على قيادة مستقبل اقتصاد التقانات الحيوية. 

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر العربي الحادي عشر للتقانات الحيوية، الذي استضافه المركز ونظمته رابطة التقانات الحيوية بالوطن العربي إحدى الروابط العلمية المنبثقة عن اتحاد مجالس البحث العلمي العربية.


ويُعد هذا الحدث منصة علمية متخصصة تجمع خبراء وباحثين من مختلف الدول العربية والأجنبية لعرض أحدث التطورات والتحديات في مجالات الصحة والصيدلة والزراعة والبيئة والصناعة والمعلوماتية الحيوية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الحياة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكاديمية البحث العلمى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا البحث العلمي البحث العلمي والتكنولوجيا التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

مصر للطيران للشحن الجوي تكرم كبار عملائها ووكلاء الخدمة الأرضية

زاهي حواس: 70% من آثار مصر ما زالت مدفونة تحت الأرض

عاشور: تعاون دائم بين التعليم العالي والأزهر لتحقيق تطوير علمي يستند على الهوية الوطنية

وزير التعليم العالي يجتمع بوفد “أسترازينيكا” لتعزيز التعاون في مجال تشخيص وعلاج الأمراض النادرة

انتخابات مجلس النواب 2025، وزير التعليم العالي يُدلي بصوته بمدرسة سيزا نبراوي

تفاصيل إطلاق جامعة عين شمس مبادرة "تجارة تالنت" لاكتشاف المبدعين

جامعة عين شمس تعلن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثاليين لعام 2025

تجارة عين شمس تطلق مسابقة الابتكار وريادة الأعمال بمشاركة 9 فرق

الأكثر قراءة

الطقس غدا، رياح وأتربة وبرق ورعد على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، تحذير من شبورة كثيفة على بعض الطرق في هذا التوقيت

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

اليوم، ثالث جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

مشابه للقاحات كورونا، عقار جديد يفتح الأمل أمام مرضى سرطان الرئة

إسبانيول يفوز إشبيلية 1/2 في الدوري الإسباني

حولتها لكتلة لهب، انفجارات عنيفة تهز كييف جراء هجوم صاروخي (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية