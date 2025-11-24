الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
رسميا، الاتحاد السكندري ينسحب من نهائي دوري المرتبط أمام الأهلي

قرر مسئولو الاتحاد السكندري رسميا عدم خوض نهائي دوري المرتبط لكرة السلة أمام النادي الأهلي، اعتراضا على قرار اتحاد اللعبة بإخلاء الملعب من الجماهير ولعب المباراة بدون جمهور.

وعلمت “فيتو”، أن لاعبي الاتحاد السكندري تلقوا تعليمات من مجلس الإدارة بمغادرة الملعب والعودة إلى الإسكندرية وعدم لعب المباراة.

ونشبت مشاجرة بين لاعبي فريق المرتبط بالأهلي والاتحاد السكندري، عقب انتهاء مباراتهم، منذ قليل، مع ترديد هتافات مسيئة من الجماهير الحاضرة  بالمدرجات.

واشتعلت الأمور بعد قيام لاعب من فريق الشباب بالاتحاد السكندري، برمي الكرة على دكة الأهلي فور انتهاء المباراة التي جمعت بين الفريقين في إياب نهائي دوري المرتبط.

وأسفر تصرف لاعب الاتحاد السكندري عن نشوب مشاجرات بين لاعبي الفريقين وترديد هتافات مسيئة من جانب الجماهير.

