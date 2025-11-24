الوطنية للانتخابات: ضبط شخص بحوزته 17 ألف جنيه لتوزيعها على ناخبين للتصويت لصالح مرشحين

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الشرطة في قسم ثالث المحلة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بحوزته 17 ألف جنيه يقوم بتوزيعها على الناخبين لصالح اثنين من المرشحين التابعين لأحد الأحزاب خلال الانتخابات عملية التصويت خارج اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة أن الجهات الأمنية قامت بالتعامل مع الواقعة فور وصول بلاغ إلى رئيس المباحث بقسم ثالث المحلة، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة برقم 3108 إداري المحلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورط.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أن أي محاولات للتأثير في الناخبين أو شراء الأصوات ستتعامل معها بحزم وفق القانون لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وتمكنت الشرطة في قسم ثالث المحلة من ضبط أحد الأشخاص بحوزته 17 ألف و600 جنيه أمام مدرسة عمرو بن العاص، كان يعتزم توزيع المبلغ على الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين المستقلين في الانتخابات الجارية.

وتم التعامل مع الواقعة على الفور، حيث حرر رئيس وحدة المباحث محضرًا رسميًا بالحادثة برقم 3109 إداري ثالث المحلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورط.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أن أي محاولة للتأثير على الناخبين أو شراء الأصوات ستتعامل معها بحزم وفق القانون، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

