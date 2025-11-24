الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: ضبط شخص بحوزته 17 ألف جنيه لتوزيعها على ناخبين للتصويت لصالح مرشحين

انتخابات مجلس النواب،
انتخابات مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الشرطة في قسم ثالث المحلة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بحوزته 17 ألف جنيه يقوم  بتوزيعها على الناخبين لصالح اثنين من المرشحين التابعين لأحد الأحزاب خلال الانتخابات عملية التصويت خارج اللجان الانتخابية. 

وأكدت الهيئة أن الجهات الأمنية قامت بالتعامل مع الواقعة فور وصول بلاغ إلى رئيس المباحث بقسم ثالث المحلة، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة برقم 3108 إداري المحلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورط.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أن أي محاولات للتأثير في الناخبين أو شراء الأصوات ستتعامل معها بحزم وفق القانون لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وتمكنت الشرطة في قسم ثالث المحلة من ضبط أحد الأشخاص بحوزته 17 ألف و600 جنيه أمام مدرسة عمرو بن العاص، كان يعتزم توزيع المبلغ على الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين المستقلين في الانتخابات الجارية.

وتم التعامل مع الواقعة على الفور، حيث حرر رئيس وحدة المباحث محضرًا رسميًا بالحادثة برقم 3109 إداري ثالث المحلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورط.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أن أي محاولة للتأثير على الناخبين أو شراء الأصوات ستتعامل معها بحزم وفق القانون، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العملية الانتخابية الاجراءات القانونية نزاهة العملية الانتخابية اللجنة الانتخابية لجنة الانتخابات لجنة انتخابات مجلس النواب لجنتي الانتخابية اعرف لجنتك الانتخابية لجان الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي انتخابات مجلس النواب2025

مواد متعلقة

الوطنية للانتخابات: توقف التصويت 10 دقائق في لجنة بزفتى بسبب شجار خارج اللجنة

الصوت بـ 150 جنيها، ضبط رجل وزوجته يوزعان مبالغ مالية لصالح أحد المرشحين بالمحلة

الوطنية للانتخابات: إصابات وتدخل أمني لفض الاشتباك بين مرشحين بلجنة في الإسماعيلية

الهيئة الوطنية تعلق على واقعة توزيع بطاقات على الناخبين خارج لجنة شبين الكوم

إجراءات قانونية ضد ناخب بسبب تصوير ورقة الاقتراع في طنطا

بدء ساعة الراحة للقضاة وغلق لجان الاقتراع في انتخابات مجلس النواب

وزير التموين يبحث مع جهاز تنمية التجارة الداخلية خطط التطوير وجذب المستثمرين

كيف تتقدم بشكوى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات؟

الأكثر قراءة

حكاية سرقة 2 مليون جنيه ودائع من الإنترنت البنكي، طبيب يستغيث: تحويشة العمر ضاعت في ساعة (فيديو)

إحدى لجان الشرقية تشهد توترا بعد انتشار فيديو يتهم مرشحا بالتدخل في الانتخابات

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استصلاح أراضٍ جديدة وطرحها مع بداية 2026، تعرف على خطة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

تفاصيل أزمة إيقاف برنامج الماجستير بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالمنوفية

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه، تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله: الشيخ محمود خليل الحصري صوت خالد في عالم التلاوة

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالترقية في العمل

حكاية جامع الشيخ عبد الغني النابلسي في دمشق وأبرز مؤلفاته

المزيد
الجريدة الرسمية